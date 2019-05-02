Росія на Донбасі активізувала видачу російських паспортів

Українська розвідка виявила, що росіяни на Донбасі запустили потужну пропагандистську кампанію, щоб місцеві мешканці отримували паспорти РФ за спрощеною процедурою. Однак люди здебільшого ухиляються, щоб не "їхати захищати інтереси Росії на передову".

За інформацією головного управління розвідки Міноборони України, російське окупаційне командування активно прискорює отримання російських паспортів мешканцями непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Особливо щодо учасників незаконних збройних формувань, що фактично є армійськими корпусами збройних сил РФ.

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Росіяни розгорнули потужну пропаганду спрощеної процедури надання російського громадянства. Командири проросійських бойовиків збирають інформацію про своїх "бійців": у кого є паспорти самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а хто не має паспортів взагалі.

При цьому, наголошують у Міноборони, оформляють російські паспорти лише особам, у яких вилучено паспорти, військові квитки чи навіть водійські посвідчення України.

Однак місцеві мешканці намагаються уникнути отримання російського громадянства. Адже це позбавить їх права вільного в'їзду на територію, підконтрольну Україні. Але особливо бояться люди того, що їх відправлять "на передову захищати інтереси Росії".

Відео повного щоденного звіту Міноборони щодо ситуації в зоні ООС:

Як розгортався скандал з російськими паспортами для українців? 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. А згодом заявив, що не проти надавати російське громадянство за спрощеною процедурою усім українцям. І вже 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

Як жителі окупованих Росією територій ставляться до видачі російських паспортів – дивіться у сюжеті 24 каналу

Що передбачають "паспортні укази" Путіна? Аби отримати громадянство Росії, жителі окупованих територій України повинні написати заяву – її мають розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад 5 років. Основна умова зміни громадянства – наявність паспортів "ЛНР" чи "ДНР".



Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики. Країна-агресор активно втілює свій задум: на території Росії відкрили вже два пункти видачі паспортів жителям окупованого Донбасу – у Покровському та Новошахтинську, що в Ростовської області.