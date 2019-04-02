Росія надала Білорусі кредит у понад півмільярда доларів

Білорусь отримає державний кредит від Кремля, розмір якого може становити щонайбільше 600 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на рефінансування платежів задля погашення основного боргу, що утворився внаслідок раніше наданих Росією позик.

Як зауважив перший російський віце-прем’єр і міністр фінансів країни Антоно Сілуанов, рішення про надання Білорусі кредиту ухвалив господар Кремля Володимир Путін, передає РБК.

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За словами посадовця, наразі тривають необхідні для підписання міждержавної угоди процедури.

"Росія надасть Білорусі державний фінансовий кредит на суму до 600 мільйонів доларів. Кошти підуть на рефінансування платежів задля погашення основного боргу за раніше наданими Російською Федерацією позиками", – зауважив він.

Сілуанов також додав, що до кінця квітня Білорусь може отримати ще й транш від Євразійського фонду стабілізації та розвитку на 200 мільйонів доларів. Ці гроші мають піти на забезпечення збалансованості бюджету.

Про намір Мінська звернутися до Москви щодо кредиту розміром у 600 мільйонів доларів раніше повідомляв міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович. Ці кошти мали бути призначеними для рефінансування в 2019 році боргових зобов'язань перед Росією. За словами Сілуанова, Мінськ розраховував отримати загалом 1 мільярд доларів, включивши в цю суму борги як перед Росією, так і перед Євразійським фондом стабілізації та розвитку. Щоправда, білоруський президент Олександр Лукашенко на початку березня заявив, що вони не будуть випрошувати у Кремля цей кредит.

Білорусь вже не вперше отримує кредити від Росії. Зокрема, у 2017-му Москва надала Мінську кредит у 700 мільйонів доларів на десять років. Російський прем’єр Дмитро Медведєв говорив, що ці кошти вони виділяють "з метою подальшого зміцнення дружніх взаємин" і для погашення кредитів, які було видано раніше.

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У середині травня 2018 року обсяг заборгованості Мінська за виданими Москвою кредитами склав 6,3 мільярда доларів або 60 мільярдів рублів. Водночас прострочених зобов'язань перед Росією у Білорусі немає.

Видавала Росія кредити й Україні. Найгучнішою було позика 2013 року тодішньому українському президенту Віктору Януковичу. Загалом тоді Москва хотіла надати Києву кредит у 15 мільярдів доларів, а перший транш становив 3 мільярди доларів. Іншим траншам стали на заваді події, що відбулися у 2014 році, а саме – перемога Майдану та втеча Януковича до Росії. Згодом Кремль намагався повернути ці 3 мільярди, які в народі назвали "боргом Януковича", і навіть подав проти України позов до Верховного суду Великої Британії. Проте у вересні 2018 року Апеляційний суд королівства ухвалив рішення на користь України.