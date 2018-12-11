Росія надала спортсменам з Білорусі особливі привілеї

Міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що найближчим часом вступить у силу рішення не враховувати в Росії легіонерам білоруських спортсменів у ряді командних видів спорту.

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"Протягом кількох років ми працювали, обговорювали тему білоруських легіонерів з юристами, було прийнято рішення, що спочатку білоруські хокеїсти зможуть нарівні з російськими хокеїстами виступати в командах, на які не будуть поширюватися обмеження.

Також прийнято рішення щодо інших спортсменів, інших командних видів спорту – футбол, гандбол, баскетбол та ряд інших. Буквально протягом декількох тижнів це рішення набуває чинності", – цитує Колобкова "РИА Новости".

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"Указ вже підписаний і набрав чинності. У хокеї це питання вже закрито", – додав Колобков після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Міністр зазначив, що в інших видах спорту є певна процедура вступу в силу рішення.

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