Росія надіслала в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова, суд її вивчає, – Мін'юст

Росія надіслала Європейському суду із прав людини (ЄСПЛ) інформацію про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який ув'язнений у російській в'язниці і продовжує голодувати. Напередодні ЄСПЛ вимагав від РФ надати таку інформацію. Наразі суд її обробляє.