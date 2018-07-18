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Росія надіслала в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова, суд її вивчає, – Мін'юст

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Росія надіслала в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова
Росія надіслала в ЄСПЛ інформацію про стан здоров'я Сенцова / indiewire.com

Росія надіслала Європейському суду із прав людини (ЄСПЛ) інформацію про стан здоров’я українського режисера Олега Сенцова, який ув'язнений у російській в'язниці і продовжує голодувати. Напередодні ЄСПЛ вимагав від РФ надати таку інформацію. Наразі суд її обробляє.

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає Інтерфакс-Україна.

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"За нашою інформацією, (ЄСПЛ, – ред.) суд зажадав від РФ об'єктивну і незалежну оцінку медиків щодо стану здоров'я Сенцова", – повідомив Петренко.

За словами Петренка, "РФ вже направила до ЄСПЛ певну інформацію, суд її обробляє".

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.
Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

 

 

 

Теги: Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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