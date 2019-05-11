Росія наказала бойовикам Донбасу обов’язково отримати паспорти РФ

Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство. Про таке розпорядження російські командири повідомили бойовикам з’єднань і частин першого (Донецьк) та другого (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.

Російська окупаційна адміністрація також посилює заходи з русифікації населення окупованих Донеччини та Луганщини, повідомив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник з посиланням на розвідку.

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Масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних ЗМІ роз’яснень та коментарів так званих фахівців з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних SMS,

– сказав речник Міноборони.

Окрім того, керівництво ФСБ Росії запровадило додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з РФ. Насамперед обмеження стосуються тих, хто має стосунок до окупаційних адміністрацій або проходить службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах проросійських бойовиків.

Ці люди можуть перетинати українсько-російський кордон лише за умов службового відрядження. Перед цим вони повинні проінформувати російську сторону про час, місце та мету поїздки.

Східна правозахисна група водночас повідомила, що добровільно-примусово отримувачами російських паспортів можуть стати "чиновники" місцевих окупаційних адміністрацій, учасники силового блоку бойовиків: так звані народна міліція, воєнізовані структури (армія), МНС та інші.

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Що відомо про видачу українцям паспортів Росії? 24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.



Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. А ще українців застерегли, що держава знатиме, хто отримав фейковий паспорт Росії. Окрім того, обраний президентом України Володимир Зеленський сказав, що має "ходи" для відповіді Москві на оформлення російських паспортів жителям окупованого Донбасу.



Та це ще не все, адже уряд Росії ще розгляне законопроект про спрощення отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців на території РФ.