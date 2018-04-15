Росія намагається вивернути історію щодо Сирії, – Держдеп США

Керівник прес-служби Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Нойерт заявила, що Росія є відповідальною за усі ті жахи, які відбуваються у Сирії, оскільки нічого не зробила, аби ця країна позбулася хімічної зброї, продовжує брехати та зриває всі міжнародні зусилля, що вживаються для залучення режиму президента Башара Асада до відповідальності.

Таку заяву вона зробила під час великого інтерв’ю телеканалу Fox News, передає "Голос Америки".

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Зокрема, за її словами, США зробили безліч дипломатичних зусиль, щоб привернути увагу світової спільноти до "жахливих ігрищ" з боку режиму Асада, однак Росія цьому заважала, а сирійський президент продовжував вбивати ні в чому не винних цивільних людей.

Як США зреагують на обвинувачення з боку Росії щодо порушення нами міжнародного права? А як щодо того, щоб Росія подбала про життя невинних жінок і дітей? Росія продовжувала зривати всі зусилля в ООН, що вживаються для залучення Сирії до відповідальності. У 2013 році Росія пообіцяла світу, що вона допоможе Сирії позбутися хімічної зброї, але не змогла цього зробити. Росія стала гарантом Сирії, і в цьому теж зазнала невдачі,

– підкреслює представниця Держдепу.

Водночас вона додає, що Росія проводить кампанію з дезінформації щодо подій в Сирії.

"Вони просто брешуть і намагаються вивернути цю історію. Ми вже відзначаємо, що безліч російських тролів у всьому світі намагаються перегорнути цю історію з ніг на голову, але нам відомі факти – нам, британцям, французам, НАТО. Сирія є відповідальною за те, що вона вже занадто довго творить зі своїм народом, і в цьому її підтримували Росія та Іран",– констатувала Хізер Нойерт.

Крім того, речниця зовнішньополітичного американського відомства не стала прогнозувати, який може мати вигляд на практиці визнання Сполученими Штатами співучасті Росії у злочинах режиму Башара Асада.

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"Я не хочу забігати вперед щодо багатьох дій, які може в подальшому бути зроблено в ООН, але ми говорили про це про причетність Росії до злочинів режиму Асада весь час. Якщо ви хочете бути відповідальним членом міжнародного співтовариства, то ви повинні взяти на себе відповідальність і припинити це", – додала вона.