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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Наступ з моря – суїцид для Росії, – волонтер назвав силу, що зупинить Кремль

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Збройні Сили дадуть відсіч Росія, якщо та розпочне повномасштабну агресію, – волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук
Збройні Сили дадуть відсіч Росія, якщо та розпочне повномасштабну агресію, – волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук / Соцмережі

У разі відкритої агресії та повномасштабних військових дій Збройні Сили України докладуть максимум зусиль, щоб стримати наступ, контролювати ситуацію, не пропускаючи ворога далі. Адже офіційний Київ більше не дозволить безкарно захоплювати свої території.

Таку думку висловив екс-військовий, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, передає "Обозреватель".

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"Я взагалі у разі будь-якої загрози розраховую виключно на силові структури, а найбільше – на ЗСУ. Це найнадійніший "депозит" на сьогодні. Феноменальний внесок. Тому що у разі відкритої агресії армія докладе максимум зусиль, щоб стримати наступ, контролювати ситуацію, не пропускаючи ворога далі", – зауважив він.

Як підкреслює активіст, Україна є готовою до будь-якого розвитку подій і більше не дозволить безкарно захоплювати свої території.

Наприклад, південь країни. Якщо навіть Росія надумає увірватись у район Херсонської та Запорізької областей і піде в наступ з боку Маріуполя – надія лише на армію. Наступати морем – суїцид. Через Кримський перешийок? Теж самогубство. Хіба що вони нас хочуть змусити вдарити по них під час наступу так сильно, що півострів перетвориться на острів,
– вважає волонтер.

Водночас Римарук додає, що представникам нинішньої влади можна поставити у провину багато чого, включно з небажанням боротися з корупціонерами у своїх рядах, але, зазначає він, і досягнення у чинної влади є.

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"Говорити, що чинна влада нічого не зробила, не можна. Зробила. І чимало. Той же Євросоюз. Армія, яка, нехай і не так швидко, як хотілося б, але стає сильнішою. ​​З'являється якесь озброєння. Налагоджується потихеньку виробництво боєприпасів... Нам часто ставлять як приклад Ізраїль. Але давайте не забувати, що вони воюють вже 80 років. І у них далеко не відразу все з'явилося та вийшло. Взагалі-то там громадяни працюють на своє благо та благо країни 6 днів на тиждень!" – підсумував Римарук.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Збройні Сили України Новини Криму Анексія Криму Волонтери
Джерело: 24 Канал
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