Росія не хоче грати позитивну роль на міжнародній арені, – Трюдо

Дії Росії в Україні, підтримка сирійського режиму та отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії продемонстрували, що Москва не хоче бути позитивним гравцем на світовій арені.

Про це розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає iPolitics.

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"Все це продемонструвало, що Росія не зацікавлена у тому, аби бути позитивним гравцем у міжнародному просторі, заснованому на правилах", – наголосив Трюдо.

На переконання канадського прем'єра, це свідчить про те, що "інші члени міжнародного співтовариства повинні залишатися об'єднаними".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну варто відігравати більш позитивну роль у світі та бути "набагато чіткішим у діях, а не лише словах".