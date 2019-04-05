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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Росія не може вказувати, – Столтенберг про наміри НАТО щодо України та Чорного моря

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      Голова НАТО заявив про підтримку України і Грузії в Чорному морі
      Голова НАТО заявив про підтримку України і Грузії в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      Країни-члени НАТО домовилися збільшити число навчань з Україною і Грузією та розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі. Окрім того, Москва не буде вирішувати, хто може та має отримати членство в альянсі.

      Сам підхід до того, що прагнення України, Грузії чи іншої країни приєднатися до НАТО "провокує" Росію на більшу агресію, є небезпечним, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, пише Укріфнорм.

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      Так, генсек відреагував на запитання журналістів про те, чи не спровокує Росію відкрите запрошення України та Грузії до НАТО.

      Грузія і Україна є незалежними й суверенними націями, які мають суверенне право обирати свій шлях, 
      – відповів він.

      "Радіо Свобода" повідомляє, що погоджений країнами-членами військового альянсу пакет заходів передбачає підтримку України і Грузії у відповідь на агресію проти цих держав з боку Росії.

      Окрім того, Столтенберг закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків. Він також наголосив, що лише «ідея того, що членство Грузії чи України в НАТО є "провокацією", дійсно небезпечна".

      На якому етапі зближення України з НАТО?7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому – будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.   

      "Таким чином, ви визнаєте, що Росія має право вирішувати, що її сусіди можуть робити, а чого ні", –  додав генсек.

      Зазначимо, постпред Сполучених Штатів при ООН Кей Бейлі Хатчінсон розповіла, що НАТО планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря. Вона наголосила, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в регіоні, та заявила про неприпустимість утримання у в’язниці в Москві українських моряків. Натомість у Кремлі такі заяви альянсу "не розуміють", однак висловлюють своє невдоволення. 

      Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Генсек НАТО Новини Росії Новини Грузії Конфлікт в Азовському морі НАТО
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