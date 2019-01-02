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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Росія не надала даних своєї антидопінгової лабораторії: спортсменам світять серйозні заборони

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      Уже 16 національних антидопінгових організацій закликали ВАДА до дій щодо Росії
      Уже 16 національних антидопінгових організацій закликали ВАДА до дій щодо Росії / rusathletics.info

      Шістнадцять національних антидопінгових організацій звернулися до Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) із закликом негайно вжити заходів через те, що Росія у визначений термін до 31 грудня так і не надала даних своєї антидопінгової лабораторії.

      "Лідери національних антидопінгових організацій закликають ВАДА визнати тяжкість недотримання терміну і закликають негайно розглянути це питання і надати рекомендації", – мовиться в заяві цих організацій, передає "Радіо Свобода".

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      "Після понад трьох років переглядів, нерішучості і компромісів у відповідь на найгірший допінговий скандал в історії спорту настав час засвідчити, що жодна особа чи держава не має винятку з дотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу", – заявили 16 національних антидопінгових організацій.

      Коментуючи ймовірність продовжити термін для Росії, автори заяви наголошують: "Важливість ситуації не виправдовує надання Росії ще двох тижнів для виконання вимоги".

      "В умовах, коли на шальки терезів покладена зацікавленість у чистому спорті, ВАДА мусить скликати свій Комітет із відповідності і перегляду і розглянути це питання без зволікань", – мовиться в заяві.

      1 січня ВАДА констатувала, що Росія не виконала вимогу надати міжнародним фахівцям доступ до проб у Московській антидопінговій лабораторії. Як заявив президент Всесвітнього антидопінгового агентства Крейґ Рідлі, він "глибоко розчарований" діями російських посадовців. За його словами, Комітет із відповідності і перегляду збереться 14 січня, щоб розглянути ситуацію і надати рекомендації про подальше ставлення до Російського антидопінгового агентства.

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      ВАДА позбавила РУСАДА акредитації ще 2015 року після того, як спеціальний звіт підтвердив широко розповсюджені і підтримані російською державою застосування допінгу в російському спорті і схеми приховування цього факту і підміни результатів антидопінгових тестів. У вересні 2018-го російське агентство умовно відновили у правах – за умови, що Росія до 31 грудня надала б доступ міжнародним фахівцям до приховуваних доти даних російської антидопінгової лабораторії. Цей крок ВАДА викликав широку критику у світових спортивних колах.

      Відмова Москви надати такий доступ може призвести до нової втрати акредитації РУСАДА і, як наслідок, недопущення російських спортсменів до наступних Олімпійських ігор, а також продовження заборони російським легкоатлетам брати участь у всіх міжнародних змаганнях.

      Іще напередодні збігання терміну РУСАДА не раз закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися, щоб забезпечити надання доступу до даних. За повідомленнями, ці дані офіційно перебувають під арештом Слідчого комітету Росії, який заявляє, що веде власне розслідування допінгового скандалу. 21 грудня експертів ВАДА не допустили до Московської антидопінгової лабораторії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Новини Росії Допінг
      Джерело: 24 Канал
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