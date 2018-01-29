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Росія не розпочне новий наступ на Україну, але режим припинення вогню навряд чи буде, – Волкер

19:17, сьогодні 457 Читать новость на русском
Курт Волкер не вірить у наступ Росії на Україну у 2018 році
Курт Волкер не вірить у наступ Росії на Україну у 2018 році

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не вірить у те, що російські війська підуть у наступ на ті території, які контролює українська влада. Однак на окупованих територіях триватиме насильство низького рівня інтенсивності.

Про це Курт Волкер заявив під час телефонного спілкування з журналістами про підсумки його переговорів з помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Дубаї 26 січня, повідомляє "Голос Америки".

"Мене дуже здивує, якщо Росія розпочне новий наступ на територію, контрольовану українськими військовими. Звісно ж, це завжди можливо, але мене здивує, якщо це станеться. Думаю, що конфлікт і надалі зберігатиме риси останніх років. Думаю, що це нова норма. За винятком досягнення угоди щодо миру, створення нової рамки та виконання Мінських угод, ситуація протікатиме у тому ж руслі", – пояснив Волкер.

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Він нагадав, що після захоплення росіянами Дебальцевого, лінія фронту була досить стабільною, – не було нових територіальних загарбань, хоч насильство не припинилося.

При цьому, за словами американського політика, у офіційному Вашингтоні надзвичайно розчаровані тим, що Росія "абсолютно нічого не зробила для завершення конфлікту, або відведення своїх сил" з липня 2017-го року.

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"Це є джерелом розчарування у Вашингтоні. Є чимало проблем, які викликають занепокоєння у відносинах Росія-США, Україна лише одна з них. Ситуацію по жодній із цих позицій не назвеш задовільною, але ми сподівались прогресу щодо України", – відзначив Волкер.

Відтак він не вірить у те, що режим припинення вогню запрацює.

"Я думаю, що ми спостерігаємо продовження періоду насильства низького рівня", – заявив Волкер

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"Важливо пам’ятати, наскільки гарячим є цей конфлікт. Насправді триває війна. І скільки людей від цього страждає і ми маємо надавати цьому максимальну увагу. І давайте сподіватися, що ми зможемо досягти миру в 2018 році. Це те, чого ми прагнемо", – сказав він.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України також навів подробиці позиції США щодо пропозиції Росії про розгортання на південному сході України місії ООН. Волкер заявив, що миротворчі сили ООН мають розташовуватися на всій території окупованого Донбасу, це забезпечить можливість проведення виборів.

За словами Волкера, розмір контингенту під час зустрічі з Сурковим не обговорювався, але загалом Росія виявила значно більшу відкритість до розміщення миротворців ООН в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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