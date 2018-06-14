Росія не виграє жодного матчу та не заб’є на Чемпіонаті світу 2018: ставка букмекерів

На Чемпіонаті світу з футболу збірна Росії, попри статус господаря, не є у фаворитах серед букмекерів. У групі з Уругваєм, Саудівською Аравією та Єгиптом росіяни можуть не виграти жодного матчу.

У букмекерській конторі "Фаворит" приймають ставку на те, що "Росія не виграє жодного матчу". Ймовірність такого не така вже й мала – коефіцієнт 5,50.

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При цьому є ймовірність того, що росіяни не заб’ють жодного голу на Чемпіонаті світу. Коефіцієнт на це – рівно 25.