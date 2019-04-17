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      Росія не визнає програш у міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти"

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      Росія не визнає програш у міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти"
      Росія не визнає програш у міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти" / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві юстиції Росії заявили, що не визнають програш 44,45 мільйона доларів у міжнародному арбітражі ООН за позовом "Укрнафти".

      Росія планує оскаржувати рішення арбітражу та "використовувати для цього всі законні методи", пише ТАСС.

      Читайте також: Росія не визнає рішення суду в Гаазі щодо незаконно захоплених активів у Криму

      Напередодні компанія "Укрнафта" відсудила у Російської Федерації понад 40 мільйонів доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму.

      У Міністерстві юстиції РФ стверджують, що країна не брала участі у розгляді зазначеного позову. Крім того, Росія не визнає законності ухваленого рішення, у першу чергу через відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд цієї справи.

      У чому справа? У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта". Згодом у жовтні 2014 року ПАТ "Укрнафта" повідомило Росію про порушення прав. Однак, РФ проігнорувала це повідомлення.

      Саме тому 3 червня 2015 року ПАТ "Укрнафта" передало спір на розгляд до арбітражного суду.

      Що відомо про ПАТ "Укрнафта"?ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Укрнафта Новини Криму Анексія Криму Гроші
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