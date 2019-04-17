Росія не визнає програш у міжнародному арбітражі за позовом "Укрнафти"

У Міністерстві юстиції Росії заявили, що не визнають програш 44,45 мільйона доларів у міжнародному арбітражі ООН за позовом "Укрнафти".

Росія планує оскаржувати рішення арбітражу та "використовувати для цього всі законні методи", пише ТАСС.

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Напередодні компанія "Укрнафта" відсудила у Російської Федерації понад 40 мільйонів доларів за "націоналізовані" заправки в анексованому Криму.

У Міністерстві юстиції РФ стверджують, що країна не брала участі у розгляді зазначеного позову. Крім того, Росія не визнає законності ухваленого рішення, у першу чергу через відсутність в арбітражу юрисдикції на розгляд цієї справи.

У чому справа? У квітні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта". Згодом у жовтні 2014 року ПАТ "Укрнафта" повідомило Росію про порушення прав. Однак, РФ проігнорувала це повідомлення.

Саме тому 3 червня 2015 року ПАТ "Укрнафта" передало спір на розгляд до арбітражного суду.

Що відомо про ПАТ "Укрнафта"?ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Володіє 537 АЗС майже в усіх регіонах України. 50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – близько 42% акцій.