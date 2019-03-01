Росія не визнає рішення суду в Гаазі щодо незаконно захоплених активів у Криму

Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилося визнавати рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу".

У Мін'юсті РФ заявили, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз України" до Росії, пише "ТАСС".

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Росія "не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" та інших до Російської Федерації".

Крім того, Мін'юст РФ також заявили про плани прийняти "всі необхідні заходи для захисту інтересів Росії".

Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій щодо НАК "Нафтогаз України". Порушення полягає в тому, що Кремль експропріював (примусово захопив) активи української компанії та її дочірніх підприємств в Криму.



Суд у Гаазі визнав, що Росія незаконно захопила активи Нафтогазу в Криму: інфографіка