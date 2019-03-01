Росія не визнає рішення суду в Гаазі щодо незаконно захоплених активів у Криму
Міністерство юстиції Російської Федерації відмовилося визнавати рішення арбітражу за позовом "Нафтогазу".
У Мін'юсті РФ заявили, що у Гаазького арбітражу немає юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз України" до Росії, пише "ТАСС".
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Росія "не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" та інших до Російської Федерації".
Крім того, Мін'юст РФ також заявили про плани прийняти "всі необхідні заходи для захисту інтересів Росії".
Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій щодо НАК "Нафтогаз України". Порушення полягає в тому, що Кремль експропріював (примусово захопив) активи української компанії та її дочірніх підприємств в Криму.
Суд у Гаазі визнав, що Росія незаконно захопила активи Нафтогазу в Криму: інфографіка
Що відомо про судовий процес "Нафтогазу" проти Росії?"Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року, відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації "Про сприяння та взаємний захист інвестицій", більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року. Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств Групи "Нафтогаз" – ДАТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укртрансгаз", ТОВ "Лікво", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", ДК "Газ України".
Як Росія окупувала Крим:
– наприкінці лютого 2014 року на півострів Росія як зі своєї території, так і з кримських баз Чорноморського флоту РФ перекинула війська (оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками");
– 16 березня на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем;
– 18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.