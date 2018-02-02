"Росія не є нашим другом": у США дали словесної прочуханки РФ

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Росія не буде другом Сполучених Штатів, допоки не відмовиться від курсу міжнародної політики, який вона проводить.

Про це повідомляє телеканал CNN.

"(Росія) не є нашим другом і не буде ним, допоки їх уряд має ті цінності, які має зараз, і поки він поводиться так, як поводиться зараз на міжнародній арені", – заявила Хейлі.

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Вона також зазначила, що нинішня адміністрація президента США поводиться з Росією "жорсткіше, ніж яка-небудь інша адміністрація з часів Рональда Рейгана".

Постпред США при ООН також дала зрозуміти, що вважає Росію винною у втручанні в американські вибори 2016 року, назвавши це "обурливою подією". Окрім того, Хейлі нагадала російській владі про окупацію частини території України, підтримку уряду Сирії та захист від більш ретельних інспекцій ядерних об'єктів Ірану.