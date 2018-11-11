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      "Росія обирає нових маріонеток": Порошенко зробив різку заяву про вибори на Донбасі

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      Порошенко звернувся до жителів окупованих територій через вибори на Донбасі
      Порошенко звернувся до жителів окупованих територій через вибори на Донбасі / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко звернувся до жителів окупованих територій. Глава держави закликає їх не віддавати свого голосу на виборах проросійських бойовиків.

      Відповідне відеозвернення глави держави опублікували на його сторінці у Facebook.

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      Президент наголошує, що псевдовибори проводять для того, аби замінити одних проросійських маріонеток на інших.

      Росія в традиційній для себе манері робить це для того, щоб спочатку усунувши своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, в тортурах, в порушені законодавства, обрати вже призначених ними наступних маріонеток,
      – сказав він.

      Порошенко також зазначає, що Україна готує рішучі кроки у відповідь.

      "Україна буде жорстко протидіяти цьому та вживати усіх заходів для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим. І весь світ зараз з нами, з українцями! Я хотів би, щоб це чули також ті, хто зараз проживає на окупованому Донбасі", – додав глава держави.

      До слова, Україна та світ різко реагує на проведення бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі. Зокрема, Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, де це питання внесуть позачергово в порядок денний. Крім того, розпочались консультації в Раді Безпеки ООН. Також питання незаконного проведення так званих виборів мають внести у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Новини України Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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