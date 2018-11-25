Росія обвинувачує в провокаціях в Азовському морі Україну: коментар Захарової

Російські ЗМІ, посилаючись на російське ФСБ, повідомляє, що ті мають у своєму розпорядженні незаперечні докази провокацій, які Київ влаштував в акваторії.

У спецслужбах пообіцяли незабаром їх опублікувати.

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У свою чергу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook заявила, що "бандити з великої дороги взялися за Керченську протоку".

І методи бандитські: спочатку провокація, потім силовий тиск, а потім звинувачення в агресії,

– написала Захарова.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.