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      Росія очікує "троянського коня" від США і буде "активно оборонятися": цинічна заява Кремля

      2055 Читать новость на русском
      Фото з акції протесту "Він нам не цар", що відбувалася у Росії 2018 року
      Фото з акції протесту "Він нам не цар", що відбувалася у Росії 2018 року / "Дождь"

      Військове відомство США планує підсунути Росії "троянського коня" та застосувати проти неї "багатосферний бій" – вважають у Кремлі. Головним елементом цього бою назвали дестабілізацію всередині країни через використання протестних настроїв. Саме тому Кремль вирішив "активно оборонятися". Очевидно – від протестів.

      Такий висновок можна зробити із заяви начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, яку опублікувало агентство ТАСС у суботу, 2 березня.

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      Принципово новий "троянський кінь" і страх перед "п'ятою колонною"

      За його словами, Пентагон розробляє "принципово нову стратегію" ведення воєнних дій під назвою "Троянський кінь". Варто зазначити, що навряд чи ця стратегія є дійсно принципово новою. Адже її застосували, як писав Гомер, вперше вояки Давньої Греції у Троянській війні приблизно три тисячі років тому: всередині подарованої статуї коня до міста Троя, яке не могли захопити начебто десять років, пробралися грецькі вояки. 

      Герасимов тлумачить "троянського коня" відмінно від Гомера. США, мовляв, збираються використати протестний потенціал "п'ятої колони" – щоб дестабілізувати Росію. А разом з тим завдати по ній удари високоточною зброєю. 

      Насправді "п'ятою колонною" називали агентів майбутнього диктатора Франсіско Франко під час громадянської війни в Іспанії 1936-1939 років. Згодом цей термін почали вживати для позначення будь-якого "внутрішнього ворога"

      Герасимов
      Герасимов на прес-конференції сипав історичними термінами, та головне читалося між рядками

      Звісно, при цьому Герасимов запевнив, що Росія не боїться цих "стратегій" і готова застосувати свою – "стратегію активної оборони". А вона, мовляв, передбачає цілий комплекс заходів для нейтралізації загроз безпеці держави.

      Що насправді може означати заява Герасимова

      У своїй заяві начальник генштабу Збройних сил і заступник міністра оборони Росії Валерій Герасимов фактично визнав наявність настільки суттєвих протестних настроїв у російському суспільстві, що з їх допомогою можна дестабілізувати усю Федерацію. 

      А також непрямою мовою попередив, що військові Росії готові придушити будь-які протести під приводом "запобігання дестабілізації".

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      І при цьому все "списати" на зовнішнього ворога, зокрема на США. Адже, як цинічно запевняє Герасимов, саме США готуюься до "військових дій наступального характеру, такі як "глобальний удар" і "багатосферний бій", а Росія – вона ж лише обороняється.

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      Теги: Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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