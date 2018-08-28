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Росія оголосила про найбільші військові навчання за останні 40 років

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Військові навчання в РФ
Військові навчання в РФ / ua.krymr.com

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання Схід-2018.

Про це повідомляє РБК.

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Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.

Навчання пройдуть майже на всіх полігонах Центрального і Східного військових округів. У них візьмуть участь Тихоокеанський і Північний флоти, будуть повністю задіяні повітряно-десантні війська. Перевірка, за словами глави Міноборони, буде проходити в умовах, максимально наближених до бойових.

"Вони в чомусь повторюють Захід-81, але в чомусь, мабуть, будуть ще масштабнішими", – вказав Шойгу.

Теги: Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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