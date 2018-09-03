Росія отримала гучного ляпаса: Україна може отримати Томос вже у жовтні

Можна стверджувати, що рішення про надання Українській єдиній православній церкві автокефалії прийнято. Це підтвердив візит Московського патріарха Кирила до Константинополя. Залишається лише питання, коли це відбудеться офіційно.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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За його словами, 1-3 вересня в Константинополі відбувається Синопсис – збір усіх церковних настоятелів православ’я. Напередодні, згідно з процедурою, представники Вселенського патріарха Варфоломія їздили до церков та інформували про намір надати Українській церкві автокефалію. При цьому, зазначає політолог, незгода сербського архієпископа з таким рішенням – його окрема думка, яка не вплине на надання Українській церкві Томосу.

Шляху назад немає. Росія в обличчі патріарха Кирила отримала гучного ляпаса. В самій Росії вже пишуть, що це була мало не дипломатична катастрофа – відправити Кирила на переговори. Кирило отримав не просто поразку, а втік,

– зауважує Леонов.

Як вважає експерт, швидше за все, Україна отримає Томос до кінця року. Можливо, в жовтні. Після цього, за його словами, в Україні має відбутися об’єднавчий з’їзд церков – Київського патріархату, автокефальної і, вочевидь, значної частки Московського патріархату. Вони проголосять створення Української єдиної помісної церкви. Далі будуть технічно-адміністративні рішення.

УПЦ МП – останнє, що дуже тісно зв’язувало Україну з Росією. Це важливий елемент і інструмент для російської гібридної війни. Єдина церква – можливість для України йти остаточно своїм шляхом,

– наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.



На Архієрейському соборі у Стамбулі у неділю, 2 вересня, єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков, які цього просять.