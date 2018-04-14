Росія озвучила першу вимогу до Радбезу ООН по Сирії

Російська Федерація ініціювала зустріч Ради Безпеки для обговорення ситуації щодо ракетних ударів США, Франції та Великої Британії у Сирії. Екстрене засідання триває у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Представник Росії в ООН Василь Небензя озвучив вимогу, через яку Росія скликала ектрене засідання Ради безпеки ООН.

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Росія, в першу чергу, вимагає засудити "агресію у Сирії".

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада, внаслідок чого 8 квітня у місті Дума загинули щонайменше 70 осіб.



Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.