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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Росія озвучила першу вимогу до Радбезу ООН по Сирії

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РФ ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН
РФ ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН / Фото із відкритих джерел

Російська Федерація ініціювала зустріч Ради Безпеки для обговорення ситуації щодо ракетних ударів США, Франції та Великої Британії у Сирії. Екстрене засідання триває у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Представник Росії в ООН Василь Небензя озвучив вимогу, через яку Росія скликала ектрене засідання Ради безпеки ООН.

Читайте також: Удар по Сирії: Радбез ООН зібрався на екстрене засідання – онлайн-трансляція

Росія, в першу чергу, вимагає засудити "агресію у Сирії".

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада, внаслідок чого 8 квітня у місті Дума загинули щонайменше 70 осіб.

Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії ООН Новини політики
Джерело: 24 Канал
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