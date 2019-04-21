Росія озвучила умови для проходу українських кораблів через Керченську протоку

У Росії зухвало заявили, що кораблі Військово-морських сил ЗСУ можуть без проблем проходити з Чорного моря в Азовське через Керченську протоку, лише потрібно дотримуватися норм безпеки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зауважив, що в листопаді минулого року кораблі ВМС нібито порушили безпеку під час проходу в Азовське море, тому російські прикордонники обстріляли судна та захопили українських моряків у полон, передає ТАСС.

Читайте також: Конфлікт на Азові: Росія зухвало відреагувала на звернення України в трибунал ООН

Як ми вже багато разів говорили, справа в тому, що немає ніяких проблем для проходу українських військових кораблів із Чорного моря до своїх портів в Азовському морі. Єдина умова – потрібно дотримуватися норм безпеки плавання Керченською протокою,

– заявив Лавров.

Водночас, він цинічно додав, що Україна нібито "планує новий прохід Керченською протокою з провокаціями". Глава російського МЗС також переконаний, що НАТО і його кораблі не будуть брати участі в цих проходах, а лише можуть підтримати Україну "морально чи політично".

Раніше у Росії пригрозили будь-якими способами, у тому числі й жорсткими, зупиняти усі судна, які на її думку незаконно проходитимуть Керченською протокою. Москва погрожує затримувати "порушників свого кордону в прямому ефірі" незалежно від національності. Також, у Раді Федерації Росії пригрозили Україні військовим конфліктом. Також країна-агресор розкритикувала військову присутність НАТО в Чорноморському регіоні на підтримку Грузії і України, які постраждали від російської агресії.

Чому Україна повинна здійснити прохід Керченською протокою?

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблівчерез Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Як НАТО планує допомагати Україні?

Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України. Також НАТО планує вжити необхідних заходів задля забезпечення безпечного проходу суден України через Керченську протоку. З цією ж метою організація планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито судна ВМС неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.