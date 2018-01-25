Росія перекинула 3 "Іскандери" – в радіусі удару український Краматорськ
19:50, сьогодні 422 Читать новость на русском
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зафіксували рух 3 пускових установок комплексу "Іскандер-М" і 4 пускові установки комплексу С-300 у Волгограді.
Про це йдеться у повідомленні спільноти InformNapalm.
Колона цієї військової техніки зафіксували 23 січня за 330 км від кордону з Україною.
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Відео руху колони російської військової техніки опублікувала місцева мешканка та прокоментувала: "Навіть не знаю, куди вони. Може на вибори".
Як відомо, дальність дії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" становить 500 км, тобто ця відстань по прямій лінії така як відстань від російського Волгограда до українського Краматорська.
"Іскандери" у Волгограді
Джерело: 24 Канал
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