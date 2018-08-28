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Росія перекинула на Донбасі новітнє озброєння: у ЗСУ розповіли навіщо

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Росія перекидає на Донбас нове озброєння
Росія перекидає на Донбас нове озброєння / Фото з відкритих джерел

Російська Федерація перекинула на територію українського Донбасу багато новітньої зброї та техніки нібито для навчань. Проте це може вилитися в можливий наступ окупантів на позиції ЗСУ на фронті.

Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" в інтерв'ю "Обозревателю".

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За його словами, українські військові мають бути готові відбивати наступ російських окупаційних військ, адже ситуація може несподівано змінитися.

Як нам повідомляють, це – для проведення навчань. Та й на наступ це не схоже. Але все одно нам потрібно готуватися – тому що під виглядом цих навчань ворог може займати вигідні для можливого наступу позиції. Чим більше вони сюди техніки надішлють, тим більше ми її спалимо,
– наголосив "Штірліц".

Окрім того, він запевнив, що Росія в умовах гібридної війни може приймати неадекватні рішення, проте Збройні сили України готові надати гідну відповідь на можливе загострення ситуації.

Також, військовий підкреслив, що Кремль продовжує використовувати Донбас як полігон для випробування нових видів озброєнь і боєприпасів.

"Причому, доказів цьому – тисячі. Останнє – випробування нової реактивної системи, реактивного снаряда, якого у нас немає на озброєнні", – розповів Штефан.

Нагадаємо, напередодні журналіст Роман Цимбалюк розповів, що російські окупаційні війська не підуть з українського Донбасу, де триває війна, адже це буде сприйнято як слабкість президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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