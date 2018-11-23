18:32
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Росія перешкоджає розслідуванню: родичі загиблих у збитому Boeing-777 позиваються до ЄСПЛ

      80 Читать новость на русском
      Збитий MH17
      Збитий MH17 / dw.com

      Родини понад півсотні жертв катастрофи рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом влітку 2014 року, подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Кремль звинувачують як у порушенні базових прав родичів загиблих, так і у саботажі слідства загалом.

      Про це повідомило видання Nederlandse Omroep Stichting.

      Читайте також: Збиття "Боїнга" над Донбасом: у Парламентській асамблеї НАТО озвучили вимоги до Кремля

      За словами адвоката, який готував позов, Росія не надала необхідної і важливої інформації Міжнародній слідчій групі JIT щодо збиття малайзійського Boeing. Понад це, Росія представила факти, "які пізніше виявилися фальшивими".

      Позов надійшов до суду в Страсбурзі, адже шість місяців вже минуло з того часу, коли JIT представила докази причетності Росії до збиття пасажирського літака.

      Цей позов – не перший подібний. Ще 2016 року адвокати вимагали у Росії виплати 330 мільйонів доларів компенсації, і у американському суді вдалося виграти цю справу.

      Нагадаємо, Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака, а Москва відкидає причетність до катастрофи. Раніше повідомлялося, що родини загиблих звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

      Коли та як відбулася катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing-777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський з позивним "Хмурий".

       

       

      Теги: Новини Росії Європейський суд Збитий "Боїнг 777" авіація Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      сьогодні , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 358
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сьогодні , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 532
      Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      сьогодні , 16:18 Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      1650
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2309
      Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      сьогодні , 13:16 Чорна п'ятниця 2018: дата в Україні
      17208
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Путін і чужі діти: російський президент знову поцілував хлопчика
       1 червня , 20:37
      Хто наказав вбити журналіста Хашоггі: резонансі висновки ЦРУ
      17 листопада , 04:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук