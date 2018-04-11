Росія перевела частину військ у бойову готовність

Росія привела у готовність війська протиповітряної оборони, розвідки та ударні сили збройних сил.

Про це повідомляє "Эхо Москвы".

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"Це пов'язано з можливим ракетним ударом США по Сирії, повідомив глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов", – пише видання.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

У середу, 11 квітня, президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися, адже, за потреби, ракети будуть введені у дію. І ще зазначив, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.

Це було відповіддю на заяву російського посла Олександра Засипкіна, що ракети США, випущені по Сирії, будуть збиті.