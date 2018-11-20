Росія підняла за тривогою у Криму військових і винищувачі

У вівторок, 20 листопада, в окупованому Криму підрозділи протиповітряної оборони Південного військового округу Росії "підняли за навчальною тривогою".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

Там уточнили, що чергові сили протиповітряної оборони об'єднання 4-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованого в Криму, "за сигналом навчальної тривоги відпрацювали зміну позицій".

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"Розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" у рамках тренування бойової готовності виконали пошук умовних цілей і знищення їх електронними пусками. Потім зенітники оперативно змінили стартові позиції, виконавши згортання комплексів і розгортання в резервному районі", – сповістили у російському військовому відомстві.

Одночасно за сигналом тривоги в небо підняли чергові пари винищувачів Су-27 СМ російської авіації.