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      Росія підняла за тривогою у Криму військових і винищувачі

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      Росія підняла за тривогою у Криму військових і винищувачі
      Росія підняла за тривогою у Криму військових і винищувачі / Ілюстративне фото

      У вівторок, 20 листопада, в окупованому Криму підрозділи протиповітряної оборони Південного військового округу Росії "підняли за навчальною тривогою".

      Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

      Там уточнили, що чергові сили протиповітряної оборони об'єднання 4-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу, дислокованого в Криму, "за сигналом навчальної тривоги відпрацювали зміну позицій".

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      "Розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" у рамках тренування бойової готовності виконали пошук умовних цілей і знищення їх електронними пусками. Потім зенітники оперативно змінили стартові позиції, виконавши згортання комплексів і розгортання в резервному районі", – сповістили у російському військовому відомстві.

      Одночасно за сигналом тривоги в небо підняли чергові пари винищувачів Су-27 СМ російської авіації.

      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини Росії авіація
      Джерело: 24 Канал
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