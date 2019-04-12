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      Росія підсилила бойовиків на Донбасі новою партією військової техніки

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      Росія знову перекинула нову зброю на окупований Донбас
      Росія знову перекинула нову зброю на окупований Донбас / Фото з відкритих джерел

      Проросійські бойовики продовжують інтенсивні обстріли українських позицій на окупованому Донбасі. Окрім того, Росія перекинула їм на допомогу нову партію військової техніки.

      В обстрілах окупантів можна відслідкувати певну послідовність, повідомив народний депутат, керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, в основному бойовики стріляють із позицій, що розташовані поблизу населених пунктів або безпосередньо у них. При цьому окупанти намагаються здійснювати короткі вогневі нальоти і максимально швидко змінювати вогневу позицію. Натомість Росія про підсилення бойовиків не забуває – знову перекинула партію військової технікки. 

      З території Росії перемістили до 10 тягачів з танками Т-72 і чотири 122-мм РСЗВ "Град",
      – повідомив Тимчук.

      Також бойовики отримали від російського керівництва близько 2300 тонн паливно-мастильних матеріалів. Зазначимо, після першого туру виборів президента України напруга на Донбасі зросла. Окупанти знову почали активно обстрілювати українські позиції.

      що відбувається на окупованому донбасі
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Зброя
      Джерело: 24 канал
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