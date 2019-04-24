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      Росія підтвердила, що воює з Україною, – Черниш про видачу РФ паспортів жителям Донбасу

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      Росія підтвердила, що воює з Україною, – Черниш про видачу паспортів жителям Донбасу
      Росія підтвердила, що воює з Україною, – Черниш про видачу паспортів жителям Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі.

      Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш написав у Twitter, що такі дії з боку країни-агресора підтверджують, що Росія є стороною конфлікту з Україною.

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      Черниш вважає, що такі дії Російської Федерації спрямовані на ескалацію конфлікту на сході України, а не на його врегулювання. До слова, Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента.

      Що передбачає указ Путіна? Документ передбачає, що заяву на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента. Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

      У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі Новини Росії Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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