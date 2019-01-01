Росія підвищила ціни на газ у Вірменії: Пашинян прокоментував ситуацію

Ціна російського газу для Вірменії зросла на 15 доларів. Нововведення почали діяти вже з 1 січня 2019 року.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

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Згідно з додатковою угодою до контракту між ТОВ "Газпром експорт" і ЗАТ "Газпром Вірменія" відтепер ціна за газ становитиме 165 доларів за тисячу кубічних метрів. Ціна за постачання підвищується на кордоні Грузії та Вірменії.

За словами Ніколи Пашиняна, виконувача обов’язків прем’єр-міністра Вірменії, незважаючи на зростання ціни на газ на кордоні, для споживачів Вірменії нічого не зміниться "завдяки певним внутрішнім регулюванням". Таке звернення він опублікував у себе на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 9 грудня 2018 року, у Вірменії відбулись дострокові парламентські вибори. Переміг політичний блок Ніколи Пашиняна "Наш крок".