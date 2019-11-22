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      Росія пішла в шалені поступки: Поклонська вимагає говорити "в Україні", а не "на Україні"

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      Наталія Поклонська – колись "прокурорка Криму", зараз "кримська депутатка" / gazeta.ru

      Колишня "прокуресса" анексованого Росією Криму, а нині "депутатка від Криму" Державної думи РФ Наталія Поклонська раптово взялася пояснювати правила російської мови. Причому не аби як, а на прикладі України: мовляв, правильно говорити "в Україні", а не "на Україні".

      У ефірі російського телеканалу "Дождь" Поклонську запитали про нинішні відносини між Україною і Росією. У відповідь жінка заявила, що бачить прагнення "до нормалізації відносин" з українського боку.

      Аби освіжити пам'ять: Одіозна Поклонська подалася у письменниці й написала книгу про анексію Криму

      Поклонська пораділа, що Схід України може бути почутим новим президентом, бо попередній був "злочинцем" (ні, мова не про Путіна, а про українських президентів).

      А от далі Поклонську чомусь потягнуло на філософію висвітлення подій в Україні на російську телебачення. Мовляв, до участі в російських телепрограмах запрошують "блазнів з України", які показують, "які хохли тупі". "Але це неправильно", – обурювалася Поклонська.

      "Я б запропонувала запросити якогось депутата з нової влади", – радить вона. Шкода, прізвищ не назвала.

      І одразу після цього Поклонська звернула увагу, що в подібних телешоу завжди неправильно вживають вислів "на Україні" – замість "в Україні". У відповідь на такий пасаж ведуча шоу "зливний бачок" Скабєєва вкотре довела справедливість прізвища, видавши ось такий зашквар: "В Україні? Ну це прямо позиція".

      Наталія Поклонська відома своєю "любов'ю" до України. Зокрема, вона час від часу називає її "окраїною Росії", і ще з більшою регулярністю намагається повернути актуальність "неподільного братства" України, Білорусі й Росії.

      Що ж, зауважимо, що самі пані Поклонська, як і пані Скабєєва, безумовно, вільні йти і на, і в. Головне, нехай не забувають, що Крим – це Україна.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Медіа
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