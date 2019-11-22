Росія пішла в шалені поступки: Поклонська вимагає говорити "в Україні", а не "на Україні"

Колишня "прокуресса" анексованого Росією Криму, а нині "депутатка від Криму" Державної думи РФ Наталія Поклонська раптово взялася пояснювати правила російської мови. Причому не аби як, а на прикладі України: мовляв, правильно говорити "в Україні", а не "на Україні".

У ефірі російського телеканалу "Дождь" Поклонську запитали про нинішні відносини між Україною і Росією. У відповідь жінка заявила, що бачить прагнення "до нормалізації відносин" з українського боку.

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Поклонська пораділа, що Схід України може бути почутим новим президентом, бо попередній був "злочинцем" (ні, мова не про Путіна, а про українських президентів).

А от далі Поклонську чомусь потягнуло на філософію висвітлення подій в Україні на російську телебачення. Мовляв, до участі в російських телепрограмах запрошують "блазнів з України", які показують, "які хохли тупі". "Але це неправильно", – обурювалася Поклонська.

"Я б запропонувала запросити якогось депутата з нової влади", – радить вона. Шкода, прізвищ не назвала.

І одразу після цього Поклонська звернула увагу, що в подібних телешоу завжди неправильно вживають вислів "на Україні" – замість "в Україні". У відповідь на такий пасаж ведуча шоу "зливний бачок" Скабєєва вкотре довела справедливість прізвища, видавши ось такий зашквар: "В Україні? Ну це прямо позиція".

Наталія Поклонська відома своєю "любов'ю" до України. Зокрема, вона час від часу називає її "окраїною Росії", і ще з більшою регулярністю намагається повернути актуальність "неподільного братства" України, Білорусі й Росії.



Що ж, зауважимо, що самі пані Поклонська, як і пані Скабєєва, безумовно, вільні йти і на, і в. Головне, нехай не забувають, що Крим – це Україна.