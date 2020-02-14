Росія після виборів в ОРДЛО не поверне кордон Україні, – міжнародник

Зустріч у нормандському форматі відбудеться. Заяви Москви про можливий зрив – кремлівська гра. Зараз основна дискусія розгорнеться щодо виборів в ОРДЛО.

Про це 24 каналу розповів партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Головний камінь спотикання – повернення кордону Україні. Москва хоче спочатку вибори в ОРДЛО, а потім повернення Україні контролю над кордоном. Україна навпаки. Росія апелює до формули Штайнмаєра, згідно якої спочатку проводяться вибори, верифікація результатів ОБСЄ і далі повернення кордону. Але всі розуміють, що 400 кілометрів кордону в один момент не повернуть. Малоймовірно, що Росія після виборів передасть нам контроль над кордоном,

– наголошує Тарас Семенюк.

За його словами, Кремль не зацікавлений у відновленні Україною контролю за кордоном, бо хоче і далі впливати на ситуацію на Донбасі. Попри це, зауважує експерт, зустріч у нормандському форматі відбудеться. Питання – на яких умовах. Кожні переговори повинні відбуватися за конкретним планом. Щоб це не була зустріч ні про що, а досягнути певних домовленостей.

Що відомо про нормандський формат

Це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія). На таких зустрічах представники цих держав обговорюють питання російської збройної агресії на Донбасі та шляхи їх вирішення.

Остання зустріч за участю глав держав цих країн відбулася 9 грудня 2019 року.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що запланований на квітень саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі наразі під загрозою зриву. У Росії пояснюють, що з "паризького пакета" виконана нібито лише одна вимога – обмін полоненими.

Позиція України

Глава МЗС України Вадим Пристайко не бачить жодної підготовки до зустрічі лідерів у нормандському форматі. Так, підготовка до саміту у грудні тривала півроку, а зараз за два місяці до запланованої зустрічі немає нічого підготовленого.

Окрім того, Вадим Пристайко поки не отримував запрошення на зустріч глав МЗС країн нормандського формату, яку планують провести на полях Мюнхенської безпекової конференції. Слід зауважити, що до "четвірки" входять представники таких країн: Німеччини, Франції, Росії та України.

Чергові місцеві вибори в Україні пройдуть у жовтні 2020 року. Президент Зеленський заявив, що було б добре вибори на окупованому Донбасі провести вже восени. Однак це буде можливим лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу.



Про що домовилися на нормандській зустрічі / Інфографіка 24 каналу