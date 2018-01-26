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Росія планує створити власну олімпіаду

07:57, сьогодні 257 Читать новость на русском
У Росії планують створити альтернативну олімпіаду
У Росії планують створити альтернативну олімпіаду / Соцмережі

Росія планує організувати альтернативні спортивні змагання для тих спортсменів, які не потрапляють зимову Олімпіаду-2018 у південнокорейському Пхенчхані. Залучити до заходи вони планують і зарубіжних спортсменів.

Таку заяву зробив міністр спорту Росії Павло Колобков, передає "Р-спорт".

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За його словами, ці змагання не будуть Олімпіадою у загальному розумінні, а окремим турніром за участю іноземних спортсменів, для яких буде підібрано зручні дати.

"Зараз працюємо над технічними деталями. Наші спортсмени повинні отримати практику. Для низки видів спорту проведемо, особливо де багато недопущених у нас", – додав російський міністр.

Водночас Колобков зауважив, що заборони на участь незапрошених на Олімпійські ігри спортсменів в інших змаганнях немає.

Нагадаємо, 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет повністю відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018 через допінг-скандал, щоправда "чистим" спортсменам все ж дозволили брати участь в Іграх під нейтральним прапором.

Теги: Новини Росії Олімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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