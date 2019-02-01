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      Росія побудує ще один газопровід в обхід України, – ЗМІ

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      осія побудує ще один газопровід в обхід України
      осія побудує ще один газопровід в обхід України / narodna-pravda.ua

      Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід в обхід України. Все для того щоб перекачувати російський газ із Туреччини до Сербії.

      Приблизна вартість проекту 1,4 мільярда євро, пише EUobserver.

      Читайте також: Як Європа реагувала на газові маніпуляції Росії

      Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії після того, як три фірми уклали контракти на його використання.

      Включно з російським "Газпромом", болгарським "Булгаргазом" і швейцарської фірмою "МЕТ",
      – йдеться у повідомленні.

      Дипломати США та ЄС висловили припущення, що такий проект посилить залежність ЄС від газу, а також загрожує українській безпеці.

      Російська Федерація уже будує "Північний Потік-2" аби обійти Україну. Дві гілки "Північного потоку-2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року, а постачання ним газу в Європу має початися з 1 січня 2020 року. Загальна потужність газопроводу складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Північний потік-2 Болгарія Газ
      Джерело: 24 Канал
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