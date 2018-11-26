Росія подала запит на скликання Радбезу ООН щодо ситуації в Азовському морі

У Росії ініціювали скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі 25 листопада.

Про це повідомила агенція "ТАСС" з посиланням на заяву першого заступника представника Росії при ООН Дмитра Полянського.

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У зв'язку з небезпечним розвитком ситуації в Азовському морі і висновками, зробленими після цих подій Росія ініціює термінове скликання відкритого засідання Ради Безпеки вранці 26 листопада щодо таких пунктів порядку денного "Підтримка міжнародного миру і безпеки",

– заявив Полянський.

Він також зауважив, що засідання попередньо заплановано на 18:00 за київським часом.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.