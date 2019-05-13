Росія погрожує Україні знищенням військової техніки у Криму

Влада країни-окупанта має намір утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії. Аби цього уникнути, Київ повинен забрати її до закінчення десятирічного терміну.

Саме такий термін нібито передбачений міжнародними нормами, заявив голова комітету з оборони Держдуми Росії Володимир Шаманов, пише "ТАСС".

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Він вважає, що це, "перш за все, завдання керівництва України".

Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати, або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати. Тому що те, що не перебуває в експлуатації, занепадає і приходить в непридатність,

– стверджує Шаманов.

У Росії також додають, що нібито "сучасних зразків техніки там не бачать, а інші їм не цікаві".

Зазначимо, ще у січні 2018 року президент Росії Володимир Путін заявляв, що країна-окупант "готова повернути Україні військову техніку із окупованого півострова".

Що про це кажуть в Україні?Проти. Глава українського МЗС Павло Клімкін пояснив, що Київ не погодиться на "пропозицію" Кремля. Це матиме для України негативні як юридичні, так і політичні наслідки. Окрім того, це дозволить країні-окупанту продовжити агресію. Тому до завершення війни та повернення територій Україна не повертатиме цю техніку. Окрім того, Клімкін наголосив, що ніякої офіційної заяви не було.