Росія попросила назвати цілі, які США планують атакувати у Сирії

Росія запропонувала уряду США назвати ті об'єкти в Сирії, які, на їхню думку, можуть бути причетні до виробництва або зберігання хімічної зброї, і направити туди представників Організації із заборони хімічної зброї.

Про це повідомила агенція "РИА "Новости" з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензя

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У нас є конкретна пропозиція до американських колег – оголосіть список цілей, які, як повідомляється, Пентагон визначив для можливого удару "трійки",

– сказав Небензя.

Постпред додав, що якщо влада США підозрює зв'язок сирійських об'єктів із зберіганням або застосуванням хімічної зброї, то необхідно передати ці відомості в ОЗХЗ для проведення інспекції передбаченої хімконвенцією.

При цьому Небензя заявив, що Росії достеменно відомо, що на непідконтрольну сирійській владі територію складними маршрутами завезли отруйні речовини та обладнання, які бойовики збираються використовувати для провокацій. Він підкреслив, що представники незаконних збройних формувань вже пройшли інструктаж західних спецслужб.

Разом з цим Небензя звернув увагу, що "одночасно поблизу Сирії спостерігається військова присутність ключових західних країн, їх офіційні особи виступають з агресивними заявами".

Нагадаємо, Трамп і вищі посадові особи попередили сирійський режим і його союзників, Росію та Іран, не використовувати хімічну зброю або нерозважливо вбивати людей. Він заявив, що весь світ й Америка будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї.