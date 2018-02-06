Росія попросила Туреччину посприяти в отриманні уламків збитого Су-25
Міноборони Росії надіслало для влади Туреччини запит із проханням допомоги в отриманні уламків російського штурмовика Су-25, який був збитий в сирійській провінції Ідліб 3 лютого.
Як зазначає The Daily Sabah, Кремль хоче з'ясувати походження зброї, з якої збили військовий літак.
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"Російським військовим відомством направлено запит турецькій стороні про надання допомоги в отриманні всіх уламків російського штурмовика Су-25", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов. У Міноборони Росії переконують, що російський літак було збито протитанковим зенітно-ракетним комлексом типу "земля-повітря".