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Росія попросила Туреччину посприяти в отриманні уламків збитого Су-25

20:08, сьогодні 301 Читать новость на русском
Уламки Су-25, збитого неподалік сирійського міста Саракиб
Уламки Су-25, збитого неподалік сирійського міста Саракиб / Delfi

Міноборони Росії надіслало для влади Туреччини запит із проханням допомоги в отриманні уламків російського штурмовика Су-25, який був збитий в сирійській провінції Ідліб 3 лютого.

Як зазначає The Daily Sabah, Кремль хоче з'ясувати походження зброї, з якої збили військовий літак.

Читайте також: Збиття російського Су-25 в Сирії може зіпсувати відносини між Туреччиною та РФ, – The Washington Post

"Російським військовим відомством направлено запит турецькій стороні про надання допомоги в отриманні всіх уламків російського штурмовика Су-25", йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, 3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик був майором Збройних сил Росії Роман Філіппов. У Міноборони Росії переконують, що російський літак було збито протитанковим зенітно-ракетним комлексом типу "земля-повітря".

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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