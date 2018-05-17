Росія порушила кримінальну справу проти журналіста, який порадив підірвати Кримський міст

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти колумніста американського видання Washington Examiner Тома Рогана, який у своїй публікації написав, що Україна мусить підірвати Кримський міст на окупованому півострові.

Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

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Представник СК РФ Світлана Петренко назвала публікацію журналіста злочином.

У ній є ознаки публічних закликів до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації, що має на меті дестабілізацію діяльності органів влади Російської Федерації і впливу на прийняті рішення

– заявила вона.

Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації.

У публікації йдеться, що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.