Росія порушує міжнародне право в Азовському морі: важлива заява Норвегії

Норвегія пильно стежить за ситуацією, яка зараз відбувається в Азовському морі за участю Росії і виступає на підтримку міжнародного права.

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Іне Серейде під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає "Інтерфакс".

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Ми розглядаємо цю ситуацію не лише в контексті України, а більш широко - в контексті регіону. Російська військова присутність там посилюється, стають більш масштабними військові навчання, збільшується кількість літаків. Тому ми пильно стежимо за цією ситуацією,

– наголосила дипломатка.

Очільниця норвезького МЗС додала, що її країна підтримує санкції ЄС і така позиція залишиться незмінною в майбутньому.

"Ми також виступаємо за дотримання міжнародного права, а тут воно порушується", – пояснила Серейде.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на експерта Американської ради з питань міжнародної політики Стівена Бланка повідомляв, що Вашингтон має намір надати Україні летальну зброю та обладнання, оскільки існує реальна загроза від Росії в Азовському та Чорному морях.