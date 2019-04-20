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      Росія поспіхом добудовує Кримський міст: з'явились нові фото та відео

      1094 Читать новость на русском
      Кримський міст
      Кримський міст / kerchinfo.com/

      В окупованому Криму Росія продовжує будувати Керченський міст. Окупанти хочуть встигнути до кінця 2019 року здати залізничну частини мосту.

      Відео будівництва опублікував місцевий проросійський телеканал на YouTube.

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      Роботи ведуться з обох сторін мостового переходу, а саме з Краснодарського краю РФ і з окупованого Керчинського півострова. 

      кримський міст
       

      кримський міст
      Будівництво залізниці

      Наразі окупанти працюють над залізничним рухом. 

      керченський міст
      Будівництво Кримського мосту

      Росія хоче у серпні-вересні 2019 року запустити пробний потяг через Кримський міст. А в грудні має відбутись початок сполучення.

      Дивіться відео з будівництва Кримського мосту:

      Що відомо про Кримський міст? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Є ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродною дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      blog_ava
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      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Кримський міст
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