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Росія постійно готується до війни, але її потужності невеликі, – експерт

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Росія оголосила про проведення масштабних навчань "Схід-2018"
Росія оголосила про проведення масштабних навчань "Схід-2018" / Vadim Ghirda / AP

Росія постійно готується до війни. І відпрацьовує це в рамках навчань "Захід-2017", "Схід-2018". Зараз Росія погрожує США, що також може воювати в будь-якій точці планети, зокрема, в Україн. Але потенціали США і РФ не можна порівнювати.

Про це 24 каналу розповів головний редактор журналу Ukrainian Defense Антон Міхненко.

Про загрозу військових навчань у матеріалі: Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії?

Як нагадує експерт, під час холодної війни СРСР воював практично усюди. Протистояння було між країнами Варшавського договору і НАТО. І тепер Росія хоче створити певну загрозу США. Однак, хоча і в США, і в Росії є ядерна зброя, а обидві країни мають мільйонну армію кожна, на пряму конфронтацію вони не підуть. До того ж, армія США оснащена більш високотехнологічним сучасним озброєнням.

Армія США більше готова до реальних бойових дій. Американські війська присутні по всьому світі, в них налагоджена система підготовки особового складу, відбувається постійна ротація. Американські військові брали участь у кількох військових конфліктах: Афганістан, Ірак, Африка,
– зазначає Антон Міхненко.

За його словами, можна і з автоматом Калашнікова перемогти, а можна з гвинтівкою М16. Все залежить від того, як злагоджено командний склад виконуватиме завдання в рамках своїх статутних зобов’язань. І в Росії, на відміну від США, такий досвід набагато менший.

"РФ воює в Сирії, де намагається прокатувати особовий склад, хоча далеко не весь. Була Чечня, але давно. Звичайно, Україна. Але в Україні росіяни, в основному, діяли старими методами. Вести сучасний бій у повному масштабі, як це можуть робити США, Росія не здатна", – переконаний Міхненко.

Водночас, на його думку, НАТО поки ніяк не реагуватиме на навчання "Схід-2018". Це східний напрямок, а НАТО – це більше Європа. США проаналізують і робитимуть певні висновки, зважаючи на те, як росіяни себе поведуть. Чи вони будуть націлені на агресивні дії, чи на оборонні.

Хоча, наголошує експерт, є психологічний чинник готовності окремих країн Європи – членів НАТО до прямого протистояння з Росією.

Країни Європи – члени НАТО мають великий промисловий і технологічний потенціал, але менше військового досвіду. Вони не готові до кінця протистояти прямій російській агресії, тому що не повністю усвідомлюють цю загрозу,
– вважає фахівець.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини США Війна на Донбасі НАТО Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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