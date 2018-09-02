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Росія постійно проводитиме етнічні чистки на окупованих територіях, – експерт

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Грузія подала позов проти Росії про порушення прав людини
Грузія подала позов проти Росії про порушення прав людини / Фото з відкритих джерел

В Грузії складніша ситуація з окупованими територіями, ніж в України. Але вже Грузія подала позов проти Росії до ЄСПЛ через порушення прав людини та етнічні чистки.

Про це 24 каналу в коментарі розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Як зауважує фахівець, аналогічні позови і резолюції, зокрема, щодо дискримінації в Криму стосовно кримських татар, обумовлені спробою притягнути Росію до відповідальності в тих форматах, де вона бере участь. В тому числі, в Європейський суд з прав людини. За словами Хари, інших механізмів поки немає. Тому маємо використовувати наявні.

З самого початку конфлікту були етнічні чистки в Абхазії і Південній Осетії, які продовжуються і зараз. Росіяни почуваються там упевнено. І поки там будуть ті, хто представлятиме інші політичні погляди, етнічну і релігійну групу, зачистки триватимуть. Так жила Російська імперія, потім СРСР і зараз путінська РФ,
– наголошує Олександр Хара.

За його словами, путінський режим – репресивний щодо власних громадян, а тим більше на окупованих територіях – в Криму чи відторгнутих частинах Грузії. Хоча Грузія після 2008 року перебуває у гіршому стані, ніж Україна.

"В Тбілісі немає юридичних зачіпок щодо порушення територіальної цілісності. Росія визнавала свої маріонеткові утворення – Південну Осетію та Абхазію – щоб, так би мовити, узаконити свою військову присутність там", – зауважує Хара.

В України є підстави для звернень у міжнародні інстанції у зв’язку з порушенням Росією територіальної цілісності, однак наразі ми не зверталися до ЄСПЛ. Але досвід Грузії, зазначає дипломат, буде цікавим і корисним для нас.

Нагадаємо, Грузія подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Так, Росію звинувачують у масових порушеннях прав людини та переслідуванні етнічних грузинів на тимчасово окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Грузії Абхазія Південна Осетія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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