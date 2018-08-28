Росія потрапила у власну пастку: санкції посилюватимуть

Росія потрапила в санкційну виделку. Що б не зробили в Кремлі, санкції все одно посилять.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, новим законом визначено період часу, протягом якого росіяни повинні почати співпрацю зі слідчими групами Заходу і показати свою участь у застосуванні хімічної зброї "Новачок" на території країни-члена НАТО.

Кремль потрапив у пастку власної технології заперечення своєї присутності – "настамнема". Прем’єр Великобританії Тереза Мей поставила ультиматум Росії: або отруєння російського екс-розвідника Скрипаля – наказ безпосередньо Путіна. Або це злочин, здійснений через халатність росіян, оскільки хімічна зброя "Новачок" потрапила до рук третіх осіб. У будь-якому випадку Росія винна,

– підкреслив Олександр Хара.

По-друге, розповідає дипломат, якщо уявити неймовірне: росіяни зізнаються в причетності до отруєння, порушенні своїх міжнародних зобов’язань по Конвенції про заборону виготовлення, зберігання і використовування хімічної зброї. Визнають, що не повідомили про наявність такої зброї, за допомогою якої намагалися скоїти злочин у Великобританії. Реакція Заходу буде жорстка – нові санкції.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення. Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії вступив у силу 27 серпня.