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      "Росія, поверни моряків": з таким гаслом українці мітингують під стінами російського консульства

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      Українці пікетують російське консульство у Харкові, втім, там сьогодні, 26 листопада у понеділок, раптово призначили вихідний.

      Будівлю консульства охороняє кордон силовиків. Тим часом, активісти підпалили триколор, а в дипустанову полетіли фаєри.

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      Ті фаєри, що залетіли на територію консульства, саму будівлю не пошкодили, але підпалили ялинку. Натомість, яйця залишили на фасаді сліди.

      "Росія проводить протиправні дії проти України, і продовжує їх проводити, вона підвищує ставки, і це не є нормально у 21 сторіччі", – сказав харків'янин Дмитро.


      Російське консульство у Харкові.

      Тим часом, у Одессі провели одразу дві акції протесту. Спочатку одесити пікетували Російське Консульство, вимагали його закриття та знищення. Згодом активісти прийшли під штаб оперативного командування "Південь" підтримати наших захисників.

      Це була ситуативна акція, яку ніхто не планував, тому що те, що було вчора – це бандитизм з боку РФ. Ми зібралися тут, щоб підтримати наших військових моряків, та висловлювали слова підтримки,
      – сказав одесит Андрій Попитков.


      Мітинг на підтримку українських полонених в Одесі

      Також, посилено охороняють російське консульство у Львові, де після повідомлення про захоплення українських кораблів, під дипустановою зібрались кількадесят активістів. Вони принесли паперові кораблики та підпалили шини. 

      Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів. Воєнний стан діятиме з 9:00 28 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року. Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що воєнний стан може бути скасовано в будь-який час.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Одеси протести Новини Харкова Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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