Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу, – Хезер Науерт

Офіційний представник держдепартаменту США Хезер Науерт заявила, що американська сторона розраховує на відновлення "Газпромом" поставок газу в Україну.

Про це вона написала у своєму Twitter.

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"Постачання і транзит газу ніколи не повинні бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що "Газпром" буде поставляти газ в український транзитний трубопровід у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу", – заявила Науэрт.

Вона додала, що Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 березня 2018 р.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".