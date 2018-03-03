Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу, – Хезер Науерт
Офіційний представник держдепартаменту США Хезер Науерт заявила, що американська сторона розраховує на відновлення "Газпромом" поставок газу в Україну.
Про це вона написала у своєму Twitter.
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"Постачання і транзит газу ніколи не повинні бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що "Газпром" буде поставляти газ в український транзитний трубопровід у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу", – заявила Науэрт.
Вона додала, що Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".