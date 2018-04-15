Росія повинна змінити поведінку, – МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Росію в агресію на територіях, які їй не належать.

Про це пише "Радіо Свобода".

Він також виділив проблемні моменти у діяльності РФ. До них потрапили відсутність прогресу у припиненні вогню на сході України, напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах.

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Окрім того дипломат звинуватив Москву в кібератаці на його міністерство.

"Стався напад на МЗС і ми припускаємо, що це виходило з Росії", – сказав Маас.

Він також висловив впевненість, що Росія повинна змінити свою поведінку.