Росія повинна змінити поведінку, – МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Росію в агресію на територіях, які їй не належать.
Про це пише "Радіо Свобода".
Він також виділив проблемні моменти у діяльності РФ. До них потрапили відсутність прогресу у припиненні вогню на сході України, напад із застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах.
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Окрім того дипломат звинуватив Москву в кібератаці на його міністерство.
"Стався напад на МЗС і ми припускаємо, що це виходило з Росії", – сказав Маас.
Він також висловив впевненість, що Росія повинна змінити свою поведінку.
Джерело: 24 Канал
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