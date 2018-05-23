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Росія поводить себе нахабно і на морі: в Азовському морі знову затримали цивільні судна

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Російська Федерація затримала судна в Азовському морі, але цього разу не українські, але які прямували у порт Маріуполя.

Про затримання повідомив керівник проектів Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

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За його словами, ситуація в Азовському морі залишається напруженою вже 4 доби поспіль. Росія обмежує прохід суден, перевіряє кораблі, що прямують в українські порти і затримує рибалок, бо вважає акваторію своєю власністю.

Азовське море тягнеться на 380 кілометрів завдовжки і 200 кілометрів вшир. Воно наймілкіше у світі, але від того не менш важливе для України. Сюди щорічно заходять сотні суден із вантажами. І саме тут Росія, здається, розгорнула ще один фронт боротьби із Україною. Ще з кінця квітня російські прикордонники систематично зупиняють для перевірки кораблі. У вівторок, 23 травня, навідались на борт двох вантажних кораблів – Саузерн Бріз і Ерен сі, які прямували в українські порти.

Росіяни до берега можуть робити все, що завгодно, куди хочуть вони можуть йти. Там ніяких кордонів, ніяких 12-мильних зон, ніяких територіальних вод – нічого немає,
– прокоментував керівник проекту фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко.

У росіян розв'язані руки, коли йдеться про акваторію цього моря. У 2003 році підписали двосторонній договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської, який досі діє. І поки він є, в України офіційно немає 12-мильної зони (територіальних вод), а військові кораблі та катери РФ, використовуючи цю угоду пройдуть куди хочуть, формально використовуючи право мирного проходу.

До того ж кордон в Азовському морі з Росією попри багаторічні перемовини так і не узгодили – процес саботувала Москва. Експерти вважають, що договір про спільне користування Азовським морем необхідно розривати та змінити статус водойми. А паралельно укріплювати оборону і бути готовим, що країна-агресор буде заважати або перекриє прохід кораблів до українських портів Бердянська та Маріуполя, бо через Керченський міст їх вже стало менше.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Водний транспорт Анексія Криму Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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