Росія познущалася над суперником України в Лізі націй: відео
Збірна Росії у товариському матчі розгромила суперника збірної України в Лізі націй Чехію.
Наставник збірної Чехії Карел Яролім в порівнянні з матчем з Україною зробив одразу сім замін в основному складі. Однак результат вийшов ще гіршим, ніж в поєдинку з "синьо-жовтими".
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Вже після першого тайму господарі вигравали з рахунком 3:0 після дублю Іонова та голу Заболотного. Після перерви воротареві Томашу Коубеку довелося ще двічі пропустити. Єдиний гол у складі чехів на рахунку іншого Томаша – Соучека.
Росія – Чехія 5:1
Голи: Іонов, 8, 29, (пен), Заболотний, 24, Єрохін, 79, Полоз, 83 – Соучек, 74
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Джерело: 24 Канал
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