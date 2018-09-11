Росія познущалася над суперником України в Лізі націй: відео

Збірна Росії у товариському матчі розгромила суперника збірної України в Лізі націй Чехію.

Наставник збірної Чехії Карел Яролім в порівнянні з матчем з Україною зробив одразу сім замін в основному складі. Однак результат вийшов ще гіршим, ніж в поєдинку з "синьо-жовтими".

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Вже після першого тайму господарі вигравали з рахунком 3:0 після дублю Іонова та голу Заболотного. Після перерви воротареві Томашу Коубеку довелося ще двічі пропустити. Єдиний гол у складі чехів на рахунку іншого Томаша – Соучека.

Росія – Чехія 5:1

Голи: Іонов, 8, 29, (пен), Заболотний, 24, Єрохін, 79, Полоз, 83 – Соучек, 74

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